مقتل خمسة أشخاص في حريق بمعسكر للنازحين في شمال شرق نيجيريا

أفادت مصادر وكالة "فرانس برس"، بـ"مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في حريق شب في مخيم للنازحين يضمّ فارين من هجمات ​بوكو حرام​ في شمال شرق نيجيريا".

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