وزيرة الدفاع الفرنسية وصلت إلى العراق: لمواصلة قتال داعش والإرهاب بالمنطقة

وصلت وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورنس بارلي​ إلى ​بغداد​، لتبحث مع السلطات ​العراق​ية مستقبل التعاون العسكري.

وأوضحت أنّ "هذه الزيارة، تهدف إلى تعزيز علاقة التعاون والشراكة مع العراق"، مبيّنةً أنّ "هذا التعاون يمكن أن يستمرّ في إطار ​التحالف الدولي​، ولكن أيضًا على صعيد ثنائي"، وسط قلق القوات الأجنبية في العراق حيال مشروع قانون مقدم إلى البرلمان يطالب بانسحابها.

وركّزت بارلي على "وجوب مواصلة قتال "داعش" و​الإرهاب​ في المنطقة، لأنّ التنظيم اليوم ربما يواصل إعادة تنظيم صفوفه بشكل سري ومتفرق. علينا أن نأخذ في الحسبان هذا الخطر المستمر".