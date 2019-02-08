وزيرة الدفاع الفرنسية وصلت إلى العراق: لمواصلة قتال داعش والإرهاب بالمنطقة

وصلت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إلى بغداد، لتبحث مع السلطات العراقية مستقبل التعاون العسكري.
وأوضحت أنّ "هذه الزيارة، تهدف إلى تعزيز علاقة التعاون والشراكة مع العراق"، مبيّنةً أنّ "هذا التعاون يمكن أن يستمرّ في إطار التحالف الدولي، ولكن أيضًا على صعيد ثنائي"، وسط قلق القوات الأجنبية في العراق حيال مشروع قانون مقدم إلى البرلمان يطالب بانسحابها.
وركّزت بارلي على "وجوب مواصلة قتال "داعش" والإرهاب في المنطقة، لأنّ التنظيم اليوم ربما يواصل إعادة تنظيم صفوفه بشكل سري ومتفرق. علينا أن نأخذ في الحسبان هذا الخطر المستمر".
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