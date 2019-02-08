الجبير: محاولة الربط بين محمد بن سلمان وقضية خاشقجي لا أساس لها

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​ أنه "لا يمكن التعليق على تقرير نيويورك تايمز بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لاستناده إلى مصادر مجهولة"، مشيراً إلى أن "​القضاء​ السعودي ملتزم بمحاسبة المتورطين في قتل خاشقجي".

وشدد الجبير على أن "محاولة الربط بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقضية خاشقجي لا أساس لها وسنحاسب المتورطين بمقتله".

وأوضح أن "السعودية تدعم كل قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن"، مشيراً إلى أن "السعودية تدعم حل الدولتين وفق حدود 67 و القدس الشرقية عاصمة لفلسطين".

ولفت الجبير إلى "أننا عرضنا إرسال قوة عربية إلى سوريا في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما ولم يكن هناك اهتمام"، مشدداً على أن "القيادة السعودية خط أحمر"، مؤكداً أن "القيادة السعودية لن تقبل بأن تملي عليها أي دولة ما يجب القيام به".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت أن وليّ العهد السعودي محمّد بن سلمان قال في العام 2017 إنّه سيذهب إلى حدّ استخدام "رصاصة" ضدّ الصحافي ​جمال خاشقجي​ إذا لم يوقف انتقاداته للسعوديّة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، حاليّين وسابقين، أميركيّين وأجانب، مُطّلعين على تقارير استخباريّة، أنّ ولي العهد السعودي أطلق هذه التصريحات خلال محادثة له مع أحد المقرّبين منه هو تركي الدخيل.