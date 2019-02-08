كارلوس غصن مستعد لإعادة 50 ألف يورو استخدمها لتغطية نفقات زفافه في قصر فرساي

أكد محامي الرئيس السابق لشركة "رينو" ​كارلوس غصن​، جان-إيف لو بورنيي لوكالة "فرانس برس"، أن "غصن أبدى استعداده لإعادة 50 ألف يورو حصل عليها مقابل الاستفادة من قاعة في قصر فرساي عام 2016 لعقد قرانه"، مشيرا الى أن "غصن لم يكن على علم أبداً بأنه مدين بهذا المبلغ لأن أحداً لم يطالبه بدفعه"، موضحاً بأن غصن "اعتقد بأن الزفاف كان مجانياً".

وأعلنت "رينو" الخميس بأنها ستبلغ ​القضاء​ بأن غصن تلقى مبلغ 50 ألف يورو في حسابه الشخصي في إطار عقد رعاية بين الشركة الفرنسية وقصر فرساي.

وأكد مسؤولون في فرساي في بيان أن "رينو طلبت استئجار قصر فرساي وبهو غراند تريانون لتنظيم عشاء في 8 تشرين الأول 2016". وحجز قصر فرساي وبهو غراند تريانون، وهي خدمة تبلغ قيمتها 50 ألف يورو، بناء على عقد رعاية وقعته رينو مع قصر فرساي في حزيران 2016 بقيمة 2,3 مليون يورو.

وذكّر قصر فرساي بأنه "استنادا الى القانون، تستطيع رينو الاستفادة من خدمات تعادل 25 في المئة من قيمة عقد الرعاية"، أي 575 ألف يورو.

واكتشفت رينو تلك المعلومات في إطار تحقيقات داخلية أجرتها الشركة في تشرين الثاني، بعيد توقيف رئيسها السابق في ​اليابان​. ولم تكن التحقيقات قد كشفت حتى الساعة أي تقصير من غصن باني الشراكة الشهيرة بين رينو ونيسان وميتسوبيشي.