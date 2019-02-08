الصراف: وزارة الدفاع لا تستورد الدواء ولو استوردته لحصلت على اسعار افضل

علق وزير الدفاع السابق ​يعقوب الصراف​ في تصريح على ما جاء في حوار في احد البرامج السياسية مؤخرا عن أن "كلفة الدواء الرسمية في ​لبنان​ تبلغ مليارا و 750 مليون ​دولار​ هي كلفة مرتفعة جدا، وقد ترتفع اكثر اذا اخذنا بعين الاعتبار الدواء المهرب او الذي يدخل كمساعدات عبر المنظمات الدولية ويوزع على المواطنين والمهجرين".

ولفت الى أن "الفارق المرتقب بين الاسعار هو اكثر من 22,5 % النسبة التي يتقاضاها الصيدلي"، مشيرا الى أن "المطلوب المقارنة مع سعر ​وزارة الصحة​ وليس مع ال public price وهذا ما طلبته مرارا".

وأكد أن "​وزارة الدفاع​ لا تستورد الدواء و لو استوردته لاستحصلت على اسعار افضل واننا ومن اول يوم طلبنا ان نبعد الخلافات السياسية عن هذا الملف من اجل مصلحة المواطن و تأمين الدواء بأفضل سعر واحسن جودة للجميع"، مشيرا الى أنه "في هذا الملف بالذات لم نر الدور المهم ولا الإيجابي الذي لعبته وزارة الصحة اذا تمنع الوزير عن اعطاء المعلومات المطلوبة".