اللواء عثمان استقبل وفداً من المعهد الفني الأنطوني

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وفداً من المعهد الفني الأنطوني برئاسة مدير المعهد الأب شربل بو عبّود، في زيارةٍ أشادوا خلالها بالجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي في سبيل حفظ الأمن وتوطيد النظام.
كما التقى عضو مجلس إدارة مستشفى "خلف الحبتور" والناشط السياسي في "تيار المستقبل" الدكتور نزيه طعّان، في زيارة أثنى خلالها على جهود رجال قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة وحفظ الأمن والاستقرار على جميع الأراضي اللبنانية، كما جرى البحث في شؤون واحتياجات منطقة عكار.
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