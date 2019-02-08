مكتب الخدمات في أمل: تجميد زيادة الرسوم على الفواتير في مصلحة مياه لبنان الجنوبي

أعلن مكتب الخدمات المركزي في حركة أمل، في بيان أنه "متابعةً لملف زيادة الرسوم على الفواتير في مصلحة مياه لبنان الجنوبي، وبعد سلسلة لقاءات عقدتها الهيئات المكلفة من حركة أمل مع المدير العام في المصلحة وسيم ضاهر، تبنى على اثرها تجميد العمل بمضمون هذا القرار لما فيه مصلحة المواطنين الجنوبيين عموماً".
وشكر "الدكتور ضاهر على تجاوبه مع مطالبها، وتحقيق الهدف المشترك بالمساهمة في إتخاذ قرارٍ من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الجنوبيين، تعاهد أهلها في الجنوب والمحافظات كافة، بالوقوف دائماً إلى جانبهم لما فيه المصلحة التنموية العامة".
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