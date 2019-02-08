أرجأ المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد، الى 12 نيسان المقبل، محاكمة المتهمين بالتفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف المقهى الشعبي في منطقة جبل محسن في عام 2015، وأدى إلى سقوط تسعة قتلى و37 جريحا جميعهم مدنيون، وهم الموقوفون: قاسم تلجي، إيلي الوراق الملقب ب"أبو علي"، مهند عبد القادر الملقب بـ"أبو البراء" وجاسم سعد الدين".
والمتهمون المخلى سبيلهم: محمد السيور، محمود كراجة ومحمد خليل الملقب بـ"أبو ابراهيم".
وجاء تأجيل الجلسة لإتاحة الفرصة لإثنين من الموقوفين لتوكيل محامين للدفاع عنهما. ويحاكم في هذا الملف بالصورة الغيابية ثلاثة متهمين هم: شادي المولوي، خالد سمير وخضر العوض كفارين من وجه العدالة.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العدلي ارجأ محاكمة المتهمين بتفجير جبل محسن الى 12 نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.