المجلس العدلي ارجأ محاكمة المتهمين بتفجير جبل محسن الى 12 نيسان

أرجأ ​المجلس العدلي​ برئاسة ​القاضي جان فهد​، الى 12 نيسان المقبل، محاكمة المتهمين بالتفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف المقهى الشعبي في ​منطقة جبل محسن​ في عام 2015، وأدى إلى سقوط تسعة قتلى و37 جريحا جميعهم مدنيون، وهم الموقوفون: قاسم تلجي، إيلي الوراق الملقب ب"أبو علي"، مهند عبد القادر الملقب بـ"أبو البراء" وجاسم سعد الدين".

والمتهمون المخلى سبيلهم: محمد السيور، محمود كراجة ومحمد خليل الملقب بـ"أبو ابراهيم".

وجاء تأجيل الجلسة لإتاحة الفرصة لإثنين من الموقوفين لتوكيل محامين للدفاع عنهما. ويحاكم في هذا الملف بالصورة الغيابية ثلاثة متهمين هم: ​شادي المولوي​، خالد سمير وخضر العوض كفارين من وجه العدالة.