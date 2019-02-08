التحكم المروري: فتح الطريق بالاتجاهين على اوتوستراد الاوزاعي

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "فتح الطريق بالاتجاهين على اوتوستراد ​الاوزاعي​"، مشيرةً إلى أنه "تتم معالجة ​حركة المرور​ من قبل عناصر مفرزة سير الضاحية".

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