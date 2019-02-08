علي عبد اللطيف فضل الله: الثقة الحقيقية للحكومة تُعطى من الناس

أكد رئيس "لقاء الفكر العاملي" ​السيد علي عبد اللطيف فضل الله​، "أننا نحتاج الى ​حكومة​ المواقف والسياسات الجادة التي تحمل هموم الناس بعيداً من الوعود والمواقف الاعلامية"، مشددا على أن "الثقة الحقيقية هي التي تُعطى من الناس عبر إعطاء الاولوية للقضايا الاقتصادية والمعيشية وفصلها عن التجاذبات و​المحاصصة​ السياسية".

ولفت في خطبة الجامعة الى "أننا بحاجة الى قرار سياسي جاد لخوض معركة حقيقية ضد ​الفساد​ يبدأ بسد مزاريب الهدر وترشيد الانفاق وإطلاق يد ​القضاء​ وحل مشاكل ​الكهرباء​ والاستشفاء"، معتبرا أن "كلام يُسّلم بالامن لاسرائيل هو إعتراف ضمني بوجود الكيان الصهيوني ودخول معادلات لا تنسجم مع نهج ​المقاومة​ الذي لا يقبل المساومات".

ورأى أن "​الثورة الاسلامية​ في ​إيران​ شكلت رافداً معنوياً وثقافياً وسياسياً لكل حركات التحرر والمقاومة وخصوصاً في ​لبنان​ و​فلسطين​ لأنها كسرت التوازنات لمصلحة مقاومة الاحتلال والهيمنة ومواجهة المشاريع الدولية الكبرى"، داعيا الى "إعادة قراءة الثورة بعيداً من الحسابات الطائفية والمذهبية".