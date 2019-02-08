ماروني: لبنان متجه الى المراحل الأخيرة بحال عدم اعلان حالة الطوارئ

علق النائب السابق ​إيلي ماروني​ على حادث احراق جورج زريق نفسه، قائلا: "هو شهيد ​الفقر​ وعدم وجود الرحمة في القلوب وأسأل كم ألف جورج يحيون في ​لبنان​ وهم لا يملكون القدرة على تأمين ​الأقساط المدرسية​ والطبابة والاستشفاء"، مؤكداً "أننا في مرحلة خطيرة على المستوى الانساني، فإن لم تعلن الدولة حالة طوارئ لمعالجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي فلبنان متجه الى المراحل الأخيرة".

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