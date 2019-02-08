وزير الزراعة يطمئن على طبيب بيطري ركله "عجل" في حملة لتحصين الماشية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أجرى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اتصالين هاتفيين بالطبيب البيطري حسن محمود حسن بوحدة "زاوية الدراسة" بمركز الفيوم للاطمئنان على صحته بعد تعرضه للإصابة أثناء مشاركته في الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية.

وكلف وزير الزراعة، الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم بزيارة الطبيب في المستشفي للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية.

من جانبه، قال الدكتور عبدالحكيم محمود إن الأطباء البيطريين يبذلون جهودا كبيرة ومتميزة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة المصرية وهم محل تقدير من كل قيادات الوزارة.

وقال الدكتور علي سعد علي، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، إن الدكتور حسن محمود حسن، أصيب بكسر مضاعف في منطقة الفخذ، أثناء محاولته تحصين أحد العجول ضد الحمى القلاعية، في الوحدة البيطرية بقرية "زاوية الكراسة" بالفيوم، وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة.

وأضاف "علي" أن إصابة الطبيب حدثت نتيجة عدم وجود "زناقة"، مشيرًا إلى أن "الحيوان يحصن بثلاث جرعات، في ثلاثة حقن منفصلة، ما يجعل الطبيب عرضة للخطر".

وأكد الأمين العام المساعد، أن "النقابة طالبت وزارة الزراعة بضرورة توفير الأدوات اللازمة لحماية الأطباء العاملين بالتحصين، وتجهيز الوحدات بزناقات حديد".

يذكر أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بدأت يوم 2 فبراير الجاري، ومستمرة لمدة شهر ونصف الشهر، وما تم تحصينه حتي أول أمس الأربعاء تجاوز النصف مليون رأس ماشية. وناشدت وزارة الزراعة المربين سرعة تحصين ماشيتهم.