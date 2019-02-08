المئات يشاركون في تظاهرات جديدة بالخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (د ب أ)

اندلعت تظاهرات في عدد من الأحياء في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الجمعة، عملت الشرطة على تفريقها بالغاز المسيل للدموع.

وتشهد السودان منذ ما يزيد عن شهر ونصف سلسلة تظاهرات للتنديد بالوضع المعيشي في البلاد والمطالبة بإسقاط النظام، وتولى تجمع المهنيين السودانيين وهو تجمع نقابي غير رسمي الدعوة لها.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن مئات من المتظاهرين بأحياء بري والامتداد وجبرة والديم بالخرطوم فضلا عن أحياء بيت المال وودنوباوي في أم درمان إلي الشارع عقب صلاة الجمعة اليوم مرددين هتافات تطالب بإسقاط النظام وتندد بالوضع الاقتصادي في البلاد.

وردد المتظاهرون هتافات مثل "حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب" و"الطلقة مابتقتل، بيقتل سكات الزول".

وأكد الشهود أن قوة من شرطة مكافحة الشغب أطلقت الرصاص المطاطي وألقت على المتظاهرين قنابل الغاز المسيل للدموع إلا أن الخطوة لم تفلح في إثناء المتظاهرين في الاستمرار في عمليات الكر والفر.

وقال شهود عيان، في مسجد الإمام عبد الرحمن المهدي حيث معقل مناصري حزب الأمة المعارض بقيادة الصادق المهدي بحي ودنوباوي بمدينة أم درمان، إن الشرطة أطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع داخل باحة المسجد حيث علت هتافات المتظاهرين بداخله.

وفِي حي بري بالخرطوم أكد شهود عيان أن متظاهرين أغلقوا شارعا رئيسيا.