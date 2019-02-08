ملك تايلاند ينتقد محاولة شقيقته الترشح لمنصب رئيس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك (أ ش أ) انتقد ملك تايلاند "ماها فاجيرالونجكورن" اليوم الجمعة، محاولة شقيقته، غير المسبوقة، للترشح لمنصب رئيس الوزراء، واصفا الأمر بأنه "غير مناسبا".

وقال ملك تايلاند - في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إن "اشتراك أحد كبار أفراد العائلة المالكة في السياسة بأي طريقة يُعد عملا يتعارض مع تقاليد البلاد وعاداتها وثقافتها، وبالتالي يعد غير مناسب على الإطلاق".

وكانت الشقيقة الكبرى لملك تايلاند الأميرة أوبولراتانا ماهيدول البالغة من العمر 67 عاما، قامت في وقت سابق اليوم بترشيح نفسها لرئاسة الوزراء عن حزب موال لرئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين شيناواترا.

وحددت السلطات في تايلاند يوم 24 مارس المقبل لإجراء الانتخابات العامة في البلاد، بعد إصدار ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن مرسوما ملكيا يسمح بإجراء أول انتخابات عامة في البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2014. وينص المرسوم على سريان القوانين الانتخابية التي صاغتها الحكومة العسكرية.

يشار إلى أن آخر انتخابات شهدتها تايلاند جرت في عام 2011.

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