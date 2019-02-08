ترقية كيفين كامبيل إلى منصب المدير التنفيذي لـ باك اوفيس اسوشيت

-الجمعة 8 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

ماكلين، فا (بزنيس واير)- أعلنت باك اوفيس اسوشيت، الشركة العالمية الرائدة في الحلول التي تواجه تحديات تحويل البيانات الأكثر تعقيدّا في الشركات، اليوم أن مجلس إدارتها عيّن رئيس قسم الاستشارات والخدمات العالمية الحالي كيفين كامبيل في منصب المدير التنفيذي للشركة. وإنّ شركة باك اوفيس اسوشيت من محفظة شركات بريدج غروث بارتنرز ذ.م.م. وهي شركة أسهم خاصة موجّهة نحو النمو وتستهدف الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والخدمات التكنولوجية.

يتمتع كامبيل بسجل غير مسبوق في دفع النمو على نطاق واسع. قبل التحاقه بباك اوفيس اسوشيت في نيسان/أبريل 2018، كان كامبيل مدير العمليات في شركة اوسكار للتأمين وشهد على نمو الشركة حيث زاد عدد أعضائها أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عهده الممتد على 18 شهرًا. كما كان المدير التنفيذي لمجموعة اكسانتشور حيث قاد نموًا مزدوج الأرقام في العديد من وحدات الأعمال التي تقدر بمليارات الدولارات.

قال كامبيل: "غالبًا ما يسألوني لماذا انضممت لـ باك اوفيس اسوشيت وحججي بسيطة- سوق إدارة البيانات الجذاب وقائمة عملائنا في جلوبال 2000 وناسنا بما فيه فريق القيادة الرائع ومجلس إدارتها. بصفتي المدير التنفيذي الجديد، أنا ملتزم بعملائنا وشركائنا وموظفينا وغايتنا هي حل تحديات البيانات الأكثر تعقيدًا في العالم، بايت تلو الأخرى".

قال بيل غرين، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي السابق ورئيس اكسانتشور: "أنا شهدت شخصيًا على كيفين وعمله كقائد مميز خلال ولايته في اكسانتشور. أنا ومجلس الإدارة متحمسون لرؤية كيفين في رأس الهرم وهو يقود باك اوفيس اسوشيت في المرحلة التالية من النمو والتوسّع العالمي".

سيستمر ديفيد بوث، المتقاعد من منصبه كمدير تنفيذي، بالعمل كمستشار للشركة. "بعد أكثر من سبع سنوات كمدير تنفيذي، أنا على ثقة بأنه آن الأوان لتسليم مقاليد الحكم لكيفين المؤهل بشكل فريد لتوجيه باك اوفيس اسوشيت على المسار السريع في قطاع إدارة البيانات. أتمنى لكيفين والشركة كل النجاح".

بشأن باك اوفيس اسوشيت

تعمل باك اوفيس اسوشيت على حل التحديات المعقدة في تحويل بيانات الشركات بالجمع بين الخبرة في مجال البيانات والبرمجيات الذكية ومسرّعات الحلول المجمعة للوصول إلى نتائج أعمال أكيدة ومتفوقة. تعتمد برمجيات الشركة الأتمتة والتوجيه القائم على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات التعلم الآلي وترحيل البيانات وجودة البيانات والتحاليل وإدارة البيانات الرئيسية وإدارة البيانات الكبرى ومبادرات حوكمة المعلومات. بفضل كبار أخصائيي البيانات في السوق والمعرفة القطاعية المعتمدة والمنهجيات المثبتة، قادت باك اوفيس اسوشيت الآلاف من مشاريع تحويل البيانات الناجحة بما فيها أكثر من 200 شركة مدرجة في فوربس جلوبال 2000. تعيد ساب بيع حلول ترحيل البيانات والجودة من باك اوفيس اسوشيت على أنها امتدادات لحلول ساب. تأسست الشركة في العام 1996 ومقرها الرئيسي في منطقة بوسطن الكبرى وتستخدم ما يزيد عن 800 أخصائي بيانات في 25 مكتب في كافة أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي www.boaweb.com.

يحتوي هذا البيان الصحفي على وسائط متعددة. يمكنكم الاطلاع على البيان الكامل هنا: https://www.businesswire.com/news/home/20190206005330/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.