الجبير: من غير المعقول أن تملي دولة على السعودية ما تفعله

قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، إنه من غير المعقول أن تعتقد دول أن بإمكانها أن تملي على القيادة السعودية ما ينبغي أن تفعله.

ورداً على سؤال عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، أكد الجبير "نعرف أنها عملية جرت بدون إذن. لم يصدر أمر للقيام بهذه العملية".

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