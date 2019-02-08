الإدارة الأميركية تدعو مسؤولين فلسطينيين لاجتماع بولندا حول الشرق الأوسط

قال مسؤول أميركي رفيع، اليوم الجمعة، إن مسؤولين فلسطينيين تلقوا دعوة لحضور مؤتمر تعقده الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط وتستضيفه بولندا الأسبوع القادم.

وقال المسؤول للصحفيين إن الاجتماع "سيكون مناقشات وليس مفاوضات" عن الشرق الأوسط.

وسيبحث جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال المؤتمر، خططاً للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كانت السلطة الفلسطينية حذرت، أمس الخميس، من المشاركة في مؤتمر وارسو، معتبرة أنه "مؤامرة أميركية" تهدف إلى "تصفية" القضية الفلسطينية. اقرأ أيضاً... السلطة الفلسطينية: مؤتمر وارسو مؤامرة أميركية لتصفية قضيتنا

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