القضاء يؤكد فوز نجيب بوكيلة ذي الأصول الفلسطينية برئاسة السلفادور

أكدت المحكمة الانتخابية العليا في السلفادور فوز نجيب بوكيلة، ذي الأصول الفلسطينية، بالانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في البلد الواقع في أميركا اللاتينية.

وقال رئيس المحكمة العليا خوليو أوليفو في مؤتمر صحافي إن بوكيلة حصل على 53,1 بالمئة من الأصوات، وهي نسبة كافية ليفوز من الدورة الأولى في الانتخابات.

وبعد بوكيلة (37 عاماً)، وهو رئيس بلدية سان سلفادور السابق، حل مرشح حزب التحالف القومي الجمهوري اليميني كارلوس كاييخا الثري الذي حصد 31,72 بالمئة من الأصوات. ويعتبر بوكيلة جديداً على الساحة السياسية.

أما مرشح الحزب الحاكم "جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني" وزير الخارجية السابق هوغو مارتينيز، فقد حصل على 14,41 بالمئة من الأصوات. ولم يحصد مرشح "حزب الأقلية فاموس" خوسوي ألفارادو سوى 0,77 بالمئة من الأصوات.

وأكد أوليفو أن نسبة المشاركة بلغت 51,88 بالمئة من الناخبين البالغ عددهم حوالى 5,2 ملايين سلفادوري.

وقال "أثبتنا شفافية كاملة في هذه العملية الانتخابية".

كان بوكيله، الذي يعرف بالإسبانية باسم "ناييب بوكيلي"، قد أعلن فوزه يوم الإثنين عقب فرز أغلبية الأصوات في انتخابات الرئاسة.

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