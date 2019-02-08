مقتل 15 إرهابياً من جماعة "الشباب" الصومالية في غارات أميركية

ذكرت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، اليوم الجمعة، أنها قتلت 15 عنصراً على الأقل من جماعة "الشباب" الإرهابية في غارتين جويتين في الصومال.

وأضافت القيادة أن الإرهابيين قُتلوا بالقرب من بلدتي "جاندارشي" و"باريري" في منطقة "شبيلي السفلى" أمس الأول الأربعاء وأمس الخميس.

وتابع البيان أن الغارتين الجويتين لم تسفرا عن سقوط قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين.

وقتل جنود أميركيون، في وقت سابق هذا الشهر، 13 إرهابياً في غارة جوية مماثلة بالقرب من بلدة "جاندارشي"، فيما لقي 62 مسلحاً حتفهم خلال ست غارات جوية أميركية في منتصف ديسمبر الماضي بالقرب من البلدة نفسها، المعروف أن جماعة "الشباب" المتطرفة تستخدمها كقاعدة لإعداد هجمات على العاصمة مقديشو.

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وفي أواخر يناير الماضي، قتلت غارة جوية أميركية أخرى 24 عنصراً من جماعة الشباب في منطقة "هيران" المجاورة.

وتدعم الولايات المتحدة وجنود من الاتحاد الأفريقي، القوات الصومالية في القتال ضد جماعة الشباب المتشددة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وتشن جماعة "الشباب" هجمات ضد مسؤولين حكوميين وأجانب وفنادق ومطاعم ومدنيين في الصومال.