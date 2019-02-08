الجبير وبومبيو يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

أجرى عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، اليوم الجمعة، مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في العاصمة واشنطن.

وبحث الوزيران، خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

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