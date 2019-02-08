مادورو مستعد للحوار مع مجموعة العمل الدولية ويرفض بيانها المعتمد أمس

وكالات :

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن استعداداه لدعم "آلية مونتيفيديو" الخاصة بتسوية الأزمة التي تمر بها فنزويلا، متهمًا الولايات المتحدة بالسعي للقضاء على سيادة بلاده، وفقًا لموقع روسيا

اليوم.

وصرح مادورو عن استعداده للحوار مع مجموعة العمل الدولية حول فنزويلا إلا أنه يرفض البيان المعتمد يوم أمس.

وفي سياق تطورات الأحداث السياسية في البلاد كشف الرئيس مادورو عن تأييده إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في فنزويلا.

وكان مادورو، قد اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالسعى لإحباط مبادرة حوار اقترحتها أوروجواى والمكسيك بمساعدة دول المجموعة الكاريبية لحل الأزمة فى البلاد.