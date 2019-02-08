وفاة سجين فلسطيني داخل سجن "إيشل" الإسرائيلي

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قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير ياسر حامد إشتية (36 عامًا) من بلدة تل غرب مدينة نابلس، وجد اليوم الجمعة، متوفيًا داخل زنزانته في سجن "إيشل" الإسرائيلي.
لا تتوفر تفاصيل إضافية حول أسباب الوفاة، مشيرًا إلى أن اشتية معتقل منذ عام 2009، ومحكوم بالسجن المؤبد على قضية جنائية.
وأكد النادي - في بيان - أنه
يذكر أن هذه هي ثاني حالة وفاة داخل السجون الإسرائيلية لمعتقلين فلسطينيين في أقل من 48 ساعة، حيث استشهد الأسير فارس بارود (51 عامًا) من مخيم الشاطئ غرب غزة، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول، بعد وقت قصير على نقله من معتقل ريمون إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية.
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