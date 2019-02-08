العراق يؤكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة بؤر الإرهاب

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة بؤر الإرهاب وحواضن التطرف التي تنتشر في دول عدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية - أن ذلك جاء خلال لقاء صالح مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي،
وأكد صالح أن توسيع آفاق التعاون المشترك
من جانبها، جددت بارلي دعم بلادها لاستقرار العراق وتحقيق تطلعاته في الرخاء والازدهار، واستعدادها لتقديم المساعدة للقوات الأمنية العراقية تدريبا وتجهيزا.
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