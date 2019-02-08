ليبيا.. تعتقل شخصا يُشتبه بكونه قياديًّا في القاعدة

قال مصدر في مكتب المدعي العام الليبي اليوم الجمعة إن شخصا يدعى عبدالقادر عزوز اعتقل للاشتباه بكونه قياديًّا في تنظيم القاعدة فرّ من مدينة درنة بشرق البلاد التي كانت معقلا للمتشددين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وذكر المصدر أنه اعتقل في مدينة مصراتة بغرب البلاد ثم نقل إلى العاصمة طرابلس، ولم تتوفربعد أي تفاصيل أخرى.
ويقول مسئولون ليبيون إن "عزوز" كان أحد قادة المتشددين في درنة.
هذا وجاء اعتقال "عزوز" بعد زيارة القائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا بيتر بودي، (مقيم في تونس) لمصراتة الأسبوع الماضي.
وكانت المدينة معقلًا للمتشددين لفترة طويلة وقد هرب
وسيطرت قوات شرق ليبيا المتحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر على كثير من أنحاء درنة في حملة عسكرية مستمرة يقول مسئولون إنها أوشكت على الانتهاء.
ولم يتضح ما إذا كانت السلطات الليبية تلقت مساعدة من الولايات المتحدة التي اعتقلت عدة مرات متشددين من ليبيا أو قدمت المساعدة للسلطات المحلية.
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