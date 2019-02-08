كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستاوي: مؤتمر الأخوة الإنسانية مبادرة تاريخية شجاعة لشيخ الأزهر تعزز التآلف بين البشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ محمد صلاح الدين المستاوي، الخبير في مجمع الفقه بتونس، إن المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية جاء في توقيت مناسب، حيث جسد مفاهيم الأخوة بين البشر على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وجنسياتهم وعقائدهم، كما أنه يقف في وجه دعوات التطرف والتعصب والتمييز.

وقدم المستاوي الشكر لفضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين على مبادرة المجلس لعقد مؤتمر الأخوة الإنسانية، واصفًا إياها بالمبادرة التاريخية الشجاعة التي تساهم في تعزيز مفاهيم التعاون والتآخي والتآلف بين البشر في مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك في تصريحات للصفحة الرسمية للأزهر الشريف على الفيسبوك، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي عقدت فاعلياته بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من ٣ إلى ٥ فبراير الجاري بحضور نخبة من الشخصيات الدينية والفكرية والسياسية حول العالم.