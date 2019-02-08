تزامنا مع استدعاء سفيره في السعودية... العاهل المغربي يصدر أمرا ملكيا بشأن الجيش

سبوتنيك

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أوامر ملكية جديدة، تزامنا مع إعلان مسؤولين حكوميين، أن المغرب انسحب من المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في الحرب اليمنية، واستدعاء سفيره لدى المملكة العربية السعودية.

ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، أصدر الملك محمد السادس، خلال ترؤسه مجلسا وزاريا، أمرا بتجنيد 10 آلاف عنصر خلال السنة الجارية.

وأوضح الموقع المغربي، أنه "سيتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.

كما تم خلال المجلس الوزاري بالقصر الملكي في مراكش، المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18 — 44 المتعلق بالخدمة العسكرية. ويهدف المشروعان، إلى تحديد كيفية إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمعايير المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد نوعية الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجور والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم.

كما أمر العاهل المغربي بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية والمركزية، بالإضافة إلى تعين سفراء جدد في عدد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى ممكلة البحرين.

يأتي ذلك، تزامنا مع تصريحات لمسؤولين حكوميين، نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، بأن المغرب انسحب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في الحرب اليمنية. وقالا إن المغرب لم يعد يشارك في التدخلات العسكرية أو الاجتماعات الوزارية في التحالف الذي تقوده السعودية. وأضافت الوكالة، أن المغرب استدعى سفيره إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات.

ونقلت الوكالة الأمريكية أيضا، عن أحد المصادر، قولها إن "المغرب رفض استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في موقف وصفه المصدر بأنه كان "مأزقا غير عاديا" للأمير الشاب. وأوضح المصدر، أن السلطات المغربية تحججت برفض استقبال محمد بن سلمان بـ"جدول الأعمال المزدحم" للعاهل المغربي، الملك محمد السادس.