استقبل رئيس "​تيار الكرامة​" النائب ​فيصل كرامي​، وفدا من لجنة أساتذة ​التعليم الثانوي​ الناجحين في امتحانات ​مجلس الخدمة المدنية​. ورحب كرامي بالوفد، مؤكدا "أحقية موقفهم ومطلبهم"، مشيراً إلى أن "قضيتكم في أيد أمينة، وإن شاء الله سنجد الحل المرضي للجميع ولقد حرصت على أن تتضمن كلمتي في ​مجلس النواب​ ضرورة إنصافكم، إسوة بغيركم".

كانت هذه تفاصيل خبر كرامي لأساتذة الثانوي الناجحين في مجلس الخدمة: قضيتكم محقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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