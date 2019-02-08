الحراك المدني العكاري: لإعادة إقرار الهيئة الناظمة للطيران المدني وتشغيل مطار معوض

أثنى الحراك المدني العكاري على "الدعوة الّتي وجّهها النائب وليد البعريني والّتي تتضمّن دعوة الناشطين وهيئات المجتمع المدني والحراك المدني العكاري ومهتمّين والبلديات والمخاتير والجمعيات الأهلية، للمشاركة بنقاش الأوضاع والمطالب المحقّة لعكار ونقلها إلى المجلس النيابي، أثناء مناقشة البيان الوزاري والمطالبة باقرارها وتنفيذها".
ورأى في بيان، أنّ "هذه الخطوة هي في الاتجاه الصحيح الّتي تحقّق التكامل بين المواطن وممثّليه في الندوة البرلمانية"، مشدّدًا على أنّ ""الحراك المدني العكاري" لن ولم يتأخّر عن تلبية أي دعوة مماثلة من أي جهة أتت لطالما الهدف عكار، كما ويأمل من كلّ من يعنيهم الأمر المشاركة الفعالة ليكون صوت عكار الأقوى من حيث الحقوق تحت قبة البرلمان وأمام الحكومة مجتمعة".
وبيّن أنّ "أولى اهتمامات الحراك المدني العكاري الّتي سيحملها للبعريني والنواب السبعة، إعادة إقرار الهيئة الناظمة للطيران المدني وإعادة تشغيل مطار رئيس الجمهورية الراحل رينيه معوض".
وأعلن الحراك "أنّه سيعدّ لائحة بمطالب عكار تقدّم في حينه إلى البعريني، ليتمّ متابعتها حتّى تحقيقها كاملة، مع التأكيد على إعادة تفعيل مبادرة الحراك لدعوة السفراء والمستثمرين الّتي كانت مقرّرة قبل الإنتخابات النيابية في السراي الحكومي، بطلب من رئيس الوزراء سعد الحريري وممثّل عن رئيس الجمهورية ومشاركة وزير المال واقتصاديين".
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