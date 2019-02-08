حزب "سبعة": لبنان منهوب واعادة الاموال هي بداية النهوض

أعلن حزب "سبعة" أن "اكثر من 13 الف مواطن ضموا صوتهم لصوتنا وذلك ضمن حملة "#منتحداك" من خلال التوقيع على عريضة تطالب النوّاب بإقرار قانون "استعادة الاموال المنهوبة"، موضحاً أن "هذا القانون ، سيسمح بالتحقيق مع السياسيين بناء على نمط حياتهم وتضخم ثرواتهم وسيسمح للجنة متخصصة بتتبع الاموال المنهوبة في ​لبنان​ والخارج ، وإعادتها الى خزينة الدول".

وأكد ان "اقرار هذا القانون اصبح حاجة ملحّة بعدما وصلت مالية الدولة الى وضع خطير"، مشيراً إلى "اننا لن نقبل بضرائب إضافية تطال المواطنين لتمويل الدولة. هذه المرة العنوان هو "​محاربة الفساد​ والهدر".

ولفت إلى أن "هذا القانون موجود في اكثرية دول ​العالم​ والعديد منها استعادت اموال الخزينة واستخدمتها في مشاريع كبرى انعشت الوطن وولن نقبل بالامر الواقع ولن نقول عفى عما مضى في وقت ينعم السياسيون بالمليارات بينما الوضع المعيشي للمواطن على حافة الانهيار"، مشيراً إلى أن "لبنان مش معدوم، لبنان منهوب واعادة الاموال هي بداية النهوض وهذه قضية وطنية كبرى ويجب ان يكون مطلب اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة مطلب شعبي واعلامي يردده الجميع كل يوم".