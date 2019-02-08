افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، عن سقوط جريح عن طريق الخطأ بعد ​اشكال فردي​ وقع بين شخصين في منطقة البركسات في ​مخيم عين الحلوة​ وتطور الى ​اطلاق نار​، ما ادى الى اصابة (محمد.أ.ل) في قدميه وقد نقل الى المستشفى للمعالجة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سقوط جريح عن طريق الخطأ بعد اشكال فردي في منطقة البركسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.