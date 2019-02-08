درويش زار الجرّاح مهنئاً بتوليه وزارة الإعلام

زار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ وزير الإعلام ​جمال الجراح​ في المرج على رأس وفد من الأبرشية ضم النائب الأسقفي العام ​الأرشمندريت نقولا حكيم​، القيّم العام الأب اليان ابو شعر والمسؤول الإعلامي في الأبرشية خليل عاصي، مهنئاً بإستلامه ​وزارة الإعلام​ في الحكومة الجديدة.

ولفت درويش في كلمة له الى أنه "اليوم لدينا عيد في ​البقاع الغربي​ بتهنئة الوزير جمال الجرّاح. أتيت بإسم الأبرشية وبإسم زحلة مع الآباء الأجلاء لنبارك لأنفسنا اولاً ولأهل البقاع، ونبارك لأخينا الوزير جمال الجرّاح بإستلامه وزارة الإعلام. واغتنمها مناسبة لأشكر معالي الوزير ​ملحم رياشي​ الذي ابلى بلاءً حسناً في وزارة الإعلام. ونحن نتّكل على معالي الوزير وعلى كل وزراء البقاع ليعطوا البقاع حقه، سواء في الإعلام او ​الإقتصاد​ او الخدمات التي يحتاج اليها اهلنا في المنطقة. من جديد اهنئ معالي الوزير واشكر دولة رئيس ​مجلس الوزراء​ الشيخ ​سعد الحريري​ لأنه اختارك وزيراً لنا في هذه الحكومة".