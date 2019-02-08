درويش زار الجرّاح مهنئاً بتوليه وزارة الإعلام

زار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش وزير الإعلام جمال الجراح في المرج على رأس وفد من الأبرشية ضم النائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم، القيّم العام الأب اليان ابو شعر والمسؤول الإعلامي في الأبرشية خليل عاصي، مهنئاً بإستلامه وزارة الإعلام في الحكومة الجديدة.
ولفت درويش في كلمة له الى أنه "اليوم لدينا عيد في البقاع الغربي بتهنئة الوزير جمال الجرّاح. أتيت بإسم الأبرشية وبإسم زحلة مع الآباء الأجلاء لنبارك لأنفسنا اولاً ولأهل البقاع، ونبارك لأخينا الوزير جمال الجرّاح بإستلامه وزارة الإعلام. واغتنمها مناسبة لأشكر معالي الوزير ملحم رياشي الذي ابلى بلاءً حسناً في وزارة الإعلام. ونحن نتّكل على معالي الوزير وعلى كل وزراء البقاع ليعطوا البقاع حقه، سواء في الإعلام او الإقتصاد او الخدمات التي يحتاج اليها اهلنا في المنطقة. من جديد اهنئ معالي الوزير واشكر دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري لأنه اختارك وزيراً لنا في هذه الحكومة".
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