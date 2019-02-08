غرفة طرابلس أطلقت مشروع "LINQ" للصناعات الغذائية بالشراكة مع "USDAID"

لفت رئيس ​غرفة طرابلس​ و​الشمال​ ​توفيق دبوسي​، خلال إطلاق الغرفة بالشراكة مع "​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​- USDAID"، مشروع "LINQ" المموّل من الوكالة، إلى "الأهمية المحورية للغذاء وسلامته في حياة الإنسان الإجتماعية والإقتصادية".

وبيّن "أنّنا في غرفة طرابلس والشمال لدينا علاقات وثيقة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومستمرّون بتعزيز مسيرة تلك العلاقة من خلال مشروع "LINQ" ومنسقه رولان عنداري، الّذي أثبت جدّيته في كلّ محطة من محطات التعاون"، مركّزًا على "أنّنا نتطلّع دومًا إلى تطوير مجتمع الأعمال بمختلف بيئاته، للعمل على امتداد المساحة الوطنية اللبنانية واحتضان أصحاب المشاريع الزراعية الإنمائية من كلّ المناطق اللبنانية، وتوفير كلّ الخدمات الملائمة لهم للمساعدة على إنجاح مشاريعهم".

من جهته، أوضح عنداري أنّ "مشروع "LINQ" يرتكز على الإستثمار في الجودة ودعم الصناعات الغذائية"، مشيرًا إلى أنّ "اللقاء مع الجسم الزراعي الشمالي مناسبة لتقديم شروحات تتعلق بأهداف المشروع والجهات التي يتوجه اليها وكيف يمكن لهذه الجهات الإستفادة من الدعم الّذي يوفّره المشروع".

يهدف المشروع إلى "ترويج المشروع ضمن إطار ​القطاع الزراعي​ بمختلف مكوّناته وأعماله وأنشطته، عبر شروحات تتضمّن إعلام الجسم الزراعي في كيفيّة الإستفادة من مضامين المشروع على المستويات التقنية والمنح وتعزيز حركة الإستثمار في الجودة".