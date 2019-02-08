التقى مسؤول منطقة صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر، وفدًا من "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" برئاسة خالد يونس.
وتمّ خلال اللقاء، البحث في الوضع الأمني في المخيمات. وناقشا أيضًا ملف التنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات السياسية اللبنانية لحلّ المشكلات المتعلّقة بالمطلوبين ومواد البناء في المخيم.
ونوّه الجانبان بـ"الوضع المستقر داخل مخيم عين الحلوة". كما وجّها التحية إلى "أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل الّذي يثبت للعالم كلّه أنّ الحقّ مهما كان رجاله قلّة، سينتصر على أكبر طواغيت الأرض".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول صيدا بحزب الله عرض مع وفد من الجبهة الديمقراطية للتنسيق لحل ملف المطلوبين الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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