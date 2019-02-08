مقتل سبعة أشخاص في هجمات لمسلحين في شمال موزمبيق

قَتل مسلحون يشتبه بأنّهم جهاديون، سبعة أشخاص وخطفوا أربع نساء في شمال ​موزمبيق​، في وقائع عنف جديدة تضرب منطقة كابو ديلغادو الغنية ب​الغاز​.

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