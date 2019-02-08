جاويش أوغلو دعا للتشكيل لجنة أممية حول جريمة مقتل خاشقجي

لفت وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ إلى أن " نتائج التقرير الأممي المتعلق بجريمة مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ تتطابق مع ما توصلنا إليه"، داعياً إلى "تشكيل لجنة أممية حول جريمة مقتل خاشقجي أو الشروع بتحقيق أممي للكشف عن ملابساتها".

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