الإدارة الأميركية تدعو السلطة الفلسطينية للمشاركة في مؤتمر وارسو

وجهت الإدارة الأميركية دعوة للسلطة الفلسطينية للمشاركة في مؤتمر وارسو الذي من المقرر أن ينعقد في بولندا في 13 و 15 شباط الحالي.
وكانت السلطة الفلسطينية قد حذرت، في وقت سابق، الدول من المشاركة في مؤتمر "وارسو"، الذي دعت إليه الولايات المتحدة حول السلام والأمن في الشرق الأوسط، معتبرة أنه "مؤامرة أميركية" تهدف إلى "تصفية" القضية الفلسطينية.
يشار إلى أن مؤتمر "وارسو" سبق أن دعا له وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة لدول الشرق الأوسط، الشهر الماضي، على أن يعقد هذا المؤتمر في الفترة من 13- 14 من الشهر الحالي، بمشاركة عدة دول عربية، وسيتناول المؤتمر، دفع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.
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