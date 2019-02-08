الصليب الأحمر الدولي حذر من تزايد خطر الأسلحة النووية ودعا إلى حظرها

دعت منظمتان تابعتان للصليب الأحمر إلى فرض حظر كامل على الأسلحة النووية، وحذرتا من "تزايد إمكان استخدام هذه الأسلحة مجددا بآثار تدميرية".
وأطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حملة عالمية للتوعية على "تنامي التهديد النووي الذي يواجه العالم".
وأكدت المنظمتان، في بيان مشترك، أن بعض الدول التي تملك أسلحة نووية خرجت عن "التزاماتها التاريخية المتعلقة بنزع الأسلحة النووية وباتت تطور ترساناتها وتطور أنواعا جديدة من الأسلحة النووية وتجعل من استخدامها أمرا أكثر سهولة".
وحذرتا من أنه "بعد 74 عاما من تدمير الأسلحة النووية لمدينتي هيروشيما وناغاساكي في اليابان، يزداد خطر استخدام الأسلحة النووية مجددا".
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