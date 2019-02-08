نائب رئيس الوزراء الإيطالي: لقائي بقادة "السترات الصفراء" بفرنسا مشروع تماما

دافع نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو عن "لقائه في العاصمة الفرنسية باريس بقادة "السترات الصفراء" المناهضة لسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، مشيراً إلى أن "وجودنا في أوروبا بلا حدود يعني الحرية أيضا في العلاقات السياسية وليس فقط حرية حركة البضائع والأشخاص".
وشدد على أن "علاقات الصداقة مع الشعب الفرنسي ليست في موضع شك".
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