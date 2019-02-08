نائب رئيس الوزراء الإيطالي: لقائي بقادة "السترات الصفراء" بفرنسا مشروع تماما

دافع نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو عن "لقائه في العاصمة الفرنسية ​باريس​ بقادة "السترات الصفراء" المناهضة لسياسات الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​"، مشيراً إلى أن "وجودنا في ​أوروبا​ بلا حدود يعني الحرية أيضا في العلاقات السياسية وليس فقط حرية حركة البضائع والأشخاص".

وشدد على أن "علاقات الصداقة مع الشعب الفرنسي ليست في موضع شك".