بوتين يصدر مرسوما بإقالة 9 جنرالات بالجيش الروسي من مناصبهم

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإقالة 9 جنرالات في أجهزة إنفاذ القانون من مناصبهم.
وبحسب الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، تم إقامة كل من رئيس المركز الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية في سيبيريا، اللواء سيرغي ديدينكو، ولواء العدل، إيرينا زايبرت، والمساعد الأول لرئيس مكتب التحقيقات الروسي، اللواء ألكسندر كوزنيتسوف.
وضمت قائمة الجنرالات التسعة، أيضا، كلاً من نائب رئيس فرع إدارة وزارة الداخلية بإقليم كراسنويارسك، اللواء فلاديمير نيكيتييف، ومدير فرع الهيئة الفدرالية لإنفاذ العقوبات في مقاطعة كيروف، فلاديمير نيكيتييف، وغيرهم.
وبموجب المرسوم الرئاسي، فقد تم إعفاء 3 جنرالات من وزارة الداخلية وجنرال من دائرة السجون و5 جنرالات من لجنة التحقيق الفيدرالية وجنرال من وزارة الطوارئ من مناصبهم. وتحتوي الوثيقة على تعيينات جديدة.
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