إغلاق جزء من مبنى بيننهوف البرلماني الهولندي بسبب حقيبة مشبوهة

أعلنت ​الشرطة الهولندية​ أنها "قامت بإغلاق جزء من مجمع "بيننهوف" البرلماني، كما اعتقلت شخصا كان يتصرف بشكل مريب وقام بترك حقيبة على الأرض".

وأوضحت الشرطة أنه "تم استدعاء خبير ​متفجرات​ من أجل فحص الحقيبة".