فرض طوقا أمنيا حول موقع إطلاق النار على مسجد في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - (الخليج 365):

فرضت قوات الأمن في محافظة أسيوط، طوقًا أمنيًا، حول محيط منطقة غيط الشعير غرب مدينة القوصية، وحول مسجد وائل حجاج الذي شهد إطلاق نار اليوم عقب صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث.

ووصل عدد ضحايا حادث إطلاق نار داخل مسجد في مركز القوصية بمحافظة أسيوط، عقب صلاة الجمعة، إلى اثنين، بعدما توفى شخص متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

وتلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط إخطارًا، من غرفة النجدة بإطلاق أعيرة نارية عقب صلاة الجمعة بجوار مستشفى القوصية المركزي، ما أدى إلى مصرع "م. م. ر."، و"ع. م." أصيب عن طريق الخطأ بعدما تصادف مروره أثناء إطلاق النار.

أسفر الحادث عن إصابة "ن. م."، عن طريق الخطأ، ونقل إلى مستشفى أسيوط الجامعي، بينما نُقلت الجثتين إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي.

وانتقل اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إلى موقع الحادث، لمتابعة عمليات التأمين على الأرض، وتفقد التدابير الأمنية التي اتخذتها قوات فض الشغب والأمن المركزي للسيطرة على الوضع.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة "ح. ح." و"ح. ع." و"ش. ا."، وتكثف قوات البحث جهودها لضبط الجناة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال شكر مدير الأمن، الذي طالب بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

ورجح مصدر أمني داخل محافظة أسيوط، أن إطلاق النار جاء في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين، وتحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وأضاف المصدر أن ملثمين انتظروا بالقرب من المسجد حتى موعد خروج المصلين، وأطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية في اتجاه "م. م. ر." فأردوه قتيلًا في الحال، ولقي آخر مصرعه عن طريق الخطأ، بعدما تصادف مروره في موقع الحادث.