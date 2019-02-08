العربية: لجنة إعادة الانتشار بالحديدة اليمنية تفشل في التوصل إلى اتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن (أ ش أ)

ذكرت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن ممثلي ميليشيات الحوثي في اليمن رفضوا بحث آليات تنفيذ وقف إطلاق النار، مضيفة أن لجنة بحث إعادة الانتشار في الحديدة أخفقت في التوصل إلى اتفاق.

وفي المقابل، حمل ممثلو الحكومة اليمنية الحوثيين مسؤولية إخفاق جولة التفاوض.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية، على بدء إعادة الانتشار في الحديدة غرب البلاد، بموجب اتفاق السويد.

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتمعوا للمرة الثالثة بين الثالث والسادس من الشهر الحالي على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة، وتتألف اللجنة - التي ترأسها الأمم المتحدة - من ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين.