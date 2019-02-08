استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 8 آخرين برصاص الاحتلال على حدود غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: استشهد طفل فلسطيني وأصيب 8 مواطنين آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة، حسبما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، باستشهاد الطفل حسن إياد شلبي (14 عامًا) جراء تعرضه لعيار ناري في الصدر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، فيما أصيب 8 مواطنين بالرصاص.

وتوافدت الجماهير الفلسطينية اليوم الجمعة لمخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الجمعة 46 من المسيرات والتي تحمل عنوان "لا مساومة على كسر الحصار".

وأطلق الاحتلال النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه تجمعات للمواطنين في مخيم ملكة شرق غزة، واطلقت آلية تابعة للاحتلال النار بشكل كثيف تجاه المتظاهرين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أطقت الأبراج العسكرية التابعة للاحتلال النار صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق مخيم المغازي وسط القطاع، واستهدفت قوات الاحتلال مركبة تتبع للدفاع المدني بقنابل الغاز، ورش المتظاهرين بالمياه العادمة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

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