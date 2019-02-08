محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا (أ ش أ) أعلن ويلسون فيتسل حاكم مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الجمعة، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الحريق الذي اندلع في مركز تدريب بنادي فلامنجو البرازيلي لكرة القدم.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو، إعلان تضامنه مع عائلات الضحايا ونادي فلامنجو عقب الحريق، الذي اندلع في المبنى الذي يضم لاعبي فريق الناشئين بمركز "نينو دي أوروبو" للتدريب بمدينة ريو دي جانيرو.

وكان نادي فلامنجو أعلن في وقت سابق اليوم حالة الحداد، عقب مقتل عشرة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، جراء الحريق الذي لم تتضح بعد أسباب اندلاعه.

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان الحداد لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا نادي "فلامنجو" البرازيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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