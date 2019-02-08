مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة

وكالات:

لقي طفل فلسطيني مصرعه، مساء يوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في شرق خان يونس خلال مسيرات العودة وكسر الحصار عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن حسن إياد شلبي (14 عاما) قتل بعيار ناري في الصدر.

من جهتها أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن 8 أشخاص أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية.

وتوافدت حشود من الفلسطينيين يوم الجمعة على مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة 46 من المسيرات والتي حملت عنوان "لا مساومة على كسر الحصار".

وأطلق الجنود النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه تجمعات المواطنين في مخيم ملكة شرق غزة، كما أطلقت آلية تابعة للجيش الإسرائيلي النار بشكل كثيف تجاه المتظاهرين بالإضافة إلى استهداف مركبة تابعة للدفاع المدني بقنابل الغاز ورش المحتجين بالمياه العادمة.

وذكرت وكالة "معا" أيضا أن الأبراج العسكرية التابعة للقوات الإسرائيلية أطلقت النار صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق مخيم المغازي وسط القطاع.