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زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق الفلبين

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زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق الفلبينزلزال فلبين
وكالات:

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، المنطقة الواقعة قبالة السواحل الشرقية الفلبين، دون ورود

أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية

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عن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوله إن مركز الزلزال يقع على عمق 80 كيلومترا، وعلى بعد 111 كيلومترا شرق مدينة "سوريجاو" في جزيرة "مينداناو" الفلبينية.

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