غدًا بأديس أبابا ..الاجتماع الرباعي بشأن ليبيا

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط

وكالات:

سيعقد غدًا السبت الاجتماع الرباعي الخامس بشأن ليبيا على هامش أعمال القمة الأفريقية الثانية والثلاثين والمنعقدة حاليًّا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بحسب وكالة الشرق الأوسط.

وصرحت مصادر بالجامعة العربية بأديس أبابا لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة بأنه سيشارك

في الاجتماع الذي يعقد بمقر الاتحاد الأفريقي كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، والممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحادالأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.ويأتي الاجتماع في سياق التزام الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق القائم فيما بينهم؛ دعما للعملية السياسية في ليبيا.يذكر أن الاجتماع الرباعي الرابع كان قد عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.