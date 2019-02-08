- 1/2
- 2/2
القوات الافغانية تصفى طالبانوكالات:
لقى قائد استخبارات حركة طالبان واثنان من المسلحين مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر غارة جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية في مقاطعة "ناوزاد" بإقليم "هلمند"الواقع جنوبي أفغانستان.
وأفادت قناة "طلوع" الأفغانية نقلا عن مسئولين عسكريين بأن القائد الطالباني "ملا أحمد" مسئول
ولم يرد أي تعليق من جانب حركة طالبان على هذه الغارة الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 مسلحين من طالبان في غارة جوية للقوات الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.