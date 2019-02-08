كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأكراد ينتقدون خطة ترامب لسحب قواته من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد أكراد سوريا، الذين يلعبون دوراً رئيسياً في قتال مسلحي داعش، اليوم الجمعة، انتقادهم لخطة أمريكية بسحب واشنطن قواتها من سوريا.

وفي ديسمبر، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحلفاء وبعض أعضاء إدارته، عندما أعلن سحب القوات الأمريكية البالغ عددها ألفين فرد من سوريا، قائلا: إن "مهمة هزيمة داعش تحققت".

وحينها، حذرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وهي قوات عسكرية بقيادة الأكراد متحالفة من أمريكا، من أن خطة ترامب بسحب القوات من شأنها أن تؤدي إلى عودة داعش.

وقال سوهانيك ديبو، وهو عضو بمجلس قوات سوريا الديمقراطية، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "نعتقد أن القرار بالانسحاب من سوريا لن يساعد في حل الأزمة السورية، ولكنه سيعقد الأمور".

وأضاف أن "إستراتيجية الولايات المتحدة بدحر داعش وإنهاء الوجود الإيراني في سوريا لم "يتحقق بشكل كامل بعد"، وتأتي تصريحات ديبو بعدما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الجيش الأمريكي يستعد لسحب كل القوات الأمريكية من سوريا بحلول نهاية إبريل.