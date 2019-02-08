كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية: مصر تفوز باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إن مصر نجحت في الفوز باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية، حيث اتخذ المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة قراراً باستضافة مصر للوكالة.

وأضاف حافظ، أنه من المنتظر أن يعتمد القادة الأفارقة ذلك القرار في اجتماعهم برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 11 فبراير (شباط) الجاري في إطار اجتماعات القمة الإفريقية.

وأشار حافظ، إلى أن هذا القرار جاء تتويجاً للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والأجهزة الفنية المختصة لاسيما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للترويج للعرض المصري، وإعداد ملف متكامل استعرض الإمكانيات الفنية المصرية، ومدى استعداد مصر لإتاحتها لخدمة الأهداف التنموية الإفريقية، وهو ما انعكس في تصدر مصر لقائمة الدول المتنافسة لاستضافة الوكالة مع كل من نيجيريا وإثيوبيا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري حرص في كلمته أثناء النقاش على تأكيد أن سعادة مصر باستضافة الوكالة تنطلق من ثقة تامة في قدرة الوكالة على خدمة القارة بأسرها على صعيد تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لدفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية وفقاً لأجندة أفريقيا 2063.